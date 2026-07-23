الخميس   
   23 07 2026   
   8 صفر 1448   
   بيروت 12:07
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    حركة حماس: اقتحامات المستوطنين وبن غفير تصعيد خطير وعدوان سافر يستهدف تهويد المسجد الاقصى المبارك

      مواضيع ذات صلة

      تصعيد صهيوني جنوباً: غارات وتوغّل لقوات الاحتلال في حولا

      تصعيد صهيوني جنوباً: غارات وتوغّل لقوات الاحتلال في حولا

      اعلام العدو: رئيس بلدية رامات غان “قررنا فتح الملاجئ في المدينة لقد ازداد خطر إطلاق الصواريخ من إيران خلال عطلة نهاية الأسبوع”

      اعلام العدو: رئيس بلدية رامات غان “قررنا فتح الملاجئ في المدينة لقد ازداد خطر إطلاق الصواريخ من إيران خلال عطلة نهاية الأسبوع”

      دائرة الاوقاف الاسلامية في القدس: ارتفاع عدد المستوطنين الذين اقتحموا الاقصى الى 3228 خلال الفترة الصباحية

      دائرة الاوقاف الاسلامية في القدس: ارتفاع عدد المستوطنين الذين اقتحموا الاقصى الى 3228 خلال الفترة الصباحية