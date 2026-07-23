أكثر من 900 مستوطن يقتحمون الأقصى في ذكرى خراب الهيكل المزعوم

اقتحم مئات المستوطنين اليوم الخميس، باحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي، تزامنًا مع إحياء ما يُعرف بـ”ذكرى خراب الهيكل”، ونفذوا جولات استفزازية وأدوا طقوسًا تلمودية في باحاته.

وأفادت محافظة القدس بأن أكثر من 900 مستوطن اقتحموا، حتى لحظة إصدار البيان، باحات المسجد الأقصى، بالتزامن مع إحياء ما يسمى “ذكرى خراب الهيكل”، في ظل استمرار تدفق مجموعات المستوطنين، بعدما سمحت شرطة الاحتلال برفع عدد أفراد المجموعة الواحدة خلال الاقتحامات إلى نحو 150 مستوطنًا.

وفرضت قوات الاحتلال إجراءات مشددة على دخول المصلين إلى المسجد الأقصى، بالتزامن مع دعوات أطلقتها جماعات “الهيكل” المتطرفة لتكثيف اقتحامات المسجد خلال هذه المناسبة.

وأكدت المحافظة أن قوات الاحتلال تواصل فرض إجراءات مشددة على أبواب المسجد الأقصى وفي محيط البلدة القديمة، وتمنع المصلين من الدخول إلى المسجد، مشيرة إلى أن عددًا محدودًا جدًا من المصلين تمكن من الوصول إلى المسجد خلال صلاة الفجر وأداء الصلاة، قبل أن تعتدي قوات الاحتلال بالضرب على عدد من المواطنين والمصلين.

ولفتت إلى انتشار مكثف لقوات الاحتلال في مختلف باحات المسجد الأقصى.

وبيّنت المحافظة أن المستوطنين يواصلون أداء طقوس تلمودية خلال اقتحاماتهم، شملت ارتداء لفائف “التفلين”، وأداء ما يسمى “السجود الملحمي” في المنطقة الشرقية من المسجد الأقصى، إلى جانب ترديد الأناشيد والأدعية بصوت مرتفع، في وقت تواصل فيه جماعات “الهيكل” المتطرفة حشد أنصارها بهدف الوصول إلى خمسة آلاف مستوطن خلال اقتحامات اليوم.

وكانت محافظة القدس قد حذرت من تصاعد المخططات التي تقودها منظمات “الهيكل” المتطرفة لتنفيذ أكبر اقتحام جماعي للمسجد الأقصى المبارك خلال ما تسمى “ذكرى خراب الهيكل”.

وشددت المحافظة على أن المسجد الأقصى المبارك، بكامل مساحته البالغة 144 دونمًا، هو إسلامي خالص، وأن جميع الإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى تغيير هويته أو طابعه أو وضعه التاريخي والقانوني تُعد باطلة ولاغية.

المصدر: المركز الفلسطيني للإعلام