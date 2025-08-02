لبنان

النائب عز الدين: العلم في جنوبنا مقاومة ولن يستطيع العدو أن ينتزع منا الحلم

زار عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب حسن عز الدين، على رأس وفد، السبت، الطالب المتفوق علي حسين حايك في بلدته عدشيت، مهنئًا إياه على إحرازه المرتبة الأولى على صعيد لبنان في الشهادة الثانوية الرسمية في فرع العلوم العامة.

وبالمناسبة، قال عز الدين “باسم رئيس كتلة الوفاء للمقاومة الحاج محمد رعد، وباسم أعضاء الكتلة جميعًا، نبارك لهذا البيت الكريم ولهذا الطالب المجتهد”، وتابع “كما نبارك لكل طلاب لبنان الذين نجحوا وتفوقوا، وخصوصًا أولئك الذين حصدوا المراتب الأولى، وفي طليعتهم طلاب الجنوب، الذين أثبتوا مجددًا أنهم أبناء إرادةٍ لا تُكسر، وصمود لا يهتز”.

وفي السياق، اتصل النائب عز الدين بالطالبة المتفوقة لين كركي من الجنوب، والتي نالت المرتبة الأولى على صعيد لبنان في فرع الاجتماع والاقتصاد، مهنئًا إياها بهذا الإنجاز، وأكد أن “الجنوب يثبت يومًا بعد يوم أن فيه من يزرع الحياة والأمل، كما فيه من يحرس الأرض والكرامة”.

وقال عز الدين إن “العلم في جنوبنا مقاومة ولن يستطيع العدو أن ينتزع منا الحلم أو أن يكسر عزيمتنا، لأننا نمتلك الإيمان والعقيدة والثبات، ولأننا نؤمن أن من يملك العلم والموقف، لا يُهزم”، وأكد أن “أبناء الجنوب سيبقون رافعي الرأس، حاملين سلاح العلم والبندقية معًا”، وتابع “سنواصل الطريق مهما عظمت التضحيات، حتى نظل أعزاء في هذا الوطن ونحقق النصر الكامل بإذن الله”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام