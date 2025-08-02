دولي

تظاهرة في استوكهولم تطالب بوقف العدوان الصهيوني على غزة

شهدت العاصمة السويدية استوكهولم، السبت، تظاهرة جديدة تطالب بإنهاء الإبادة الجماعية التي يشنّها العدو الإسرائيلي على قطاع غزة، بحسب ما أفادت وكالة “وفا” الفلسطينية للأنباء.

وقالت الوكالة “احتشد مئات المتظاهرين في ساحة أودينبلان، بدعوة من منظمات المجتمع المدني، وطالبوا فيها الحكومة السويدية بالعمل على وقف الهجمات الإسرائيلية على غزة”.

ولفتت الوكالة إلى أنه “خلال المظاهرة، رفع المحتجّون لافتات كُتب عليها: (الأطفال في غزة يُقتلون)، و(المدارس والمستشفيات تُقصف)، و(أوقفوا نقص الغذاء)”، وتابعت “أعرب المحتجّون من خلال الهتافات عن انتقادهم للحكومة السويدية على تقاعسها في إدانة العمليات الإسرائيلية في القطاع، وردّدوا هتافات من قبيل: الحرية لفلسطين، لا لخطة نتنياهو”.

المصدر: وكالة وفا