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حماس ردا على ويتكوف: سلاح المقاومة حق وطني وقانوني ما دام الاحتلال قائما

أكدت حركة حماس في بيان لها، السبت، أن “سلاح المقاومة الفلسطينية يُعد استحقاقًا وطنيًا وقانونيًا طالما استمر الاحتلال الإسرائيلي على أرض فلسطين”.

وشدّدت الحركة على أن “التخلي عن سلاح المقاومة غير مطروح، ولا يمكن قبوله إلا في حال استعادة الحقوق الوطنية الفلسطينية كاملة، وعلى رأسها إقامة الدولة الفلسطينية ذات السيادة وعاصمتها القدس الشريف”.

وأضافت الحركة أن “مقاومة الاحتلال بكل الوسائل المشروعة حقٌّ مكفول بموجب القوانين الدولية والإنسانية، وأن محاولات التشكيك في شرعية المقاومة أو نزع سلاحها تخدم أجندات الاحتلال وتتناقض مع تطلعات الشعب الفلسطيني”.

وفي وقت سابق، قال ويتكوف خلال لقاء في تل أبيب مع عائلات أسرى العدو في غزة إن “الخطة هي عدم توسيع الحرب، وإنما إعادة الجميع إلى الديار بصفقة واحدة، وإنهاء الحرب من دون صفقات جزئية”، وزعم أن “حماس وافقت على نزع سلاحها، ونتنياهو مُلزَم بوقف الحرب”.

المصدر: فلسطين اليوم