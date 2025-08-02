لبنان

“علماء جبل عامل”: للبدء بالخطوات اللازمة لاعادة الاعمار

هنأ “تجمع علماء جبل عامل” في لبنان في بيان له السبت الجيش اللبناني في عيده الثمانين، مباركا “تضحياته وشهدائه دفاعا عن الوطن”، ومثنيا على “مواقف العماد رودولف هيكل لجهة تحميل العدو الاسرائيلي مسؤولية عرقلة استكمال انتشار الجيش باعتداءاته المستمرة”.

ونوه التجمع “بنتائج الإمتحانات الرسمية للشهادات الثانوية التي أظهرت تفوق طلاب وطالبات الجنوب بل وتميز الكثيرين من أصحاب الاحتياجات الخاصة التي سببها لهم العدوان الاسرائيلي الأخير”، داعيا “مجلس النواب والحكومة وكافة الأجهزة المعنية للبدء بالخطوات اللازمة لاعادة الاعمار من الشريط الحدودي”.

ولفت التجمع الى ان “جدولة زمنية لا تتجاوز شهر أيلول لعودة الأهالي الى منازلهم ومصانعهم ومحالهم ومزارعهم في الجنوب هي مسؤولية وطنية واخلاقية وانسانية وتجسد الإحساس الصادق بالسيادة الوطنية”، داعيا “علماء الدين والمسؤولين الدينيين في كل المذاهب الى رفع الصوت واظهار مظلومية أهل غزة والسعي في قضاء حاجاتهم ضمن الطرق المتاحة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام