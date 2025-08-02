عربي وإقليمي

الاحتلال الاسرائيلي يعتقل 3 سوريين ويتوغّل في محيط القنيطرة جنوبي البلاد

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، ثلاثة مدنيين سوريين في منطقة القنيطرة، وصادرت جرارًا زراعيًا كانوا يستخدمونه في نقل بقايا أشجار أزالتها آليات الاحتلال من المنطقة، بحسب ما أفادت به وسائل إعلام سورية.

وأشارت المصادر إلى أن جنود الاحتلال اقتادوا المعتقلين إلى القاعدة العسكرية التي أقامها الكيان الإسرائيلي مؤخرًا في محيط القنيطرة.

وفي سياق متصل، توغّلت قوات الاحتلال في بلدة جباتا الخشب بريف القنيطرة الشمالي، وأطلقت النار باتجاه المزارعين في المنطقة، كما دخلت بسيارتين عسكريتين بلدة أوفانيا متجهة نحو مدينة الحرية.

من جهتها، أفادت شبكة “درعا 24” المحلية بأن أربع سيارات عسكرية تابعة لجيش الاحتلال توغّلت الثلاثاء الماضي داخل الجولان المحتل، ووصلت إلى النقطة الطبية المستحدثة في قرية الحميدية، دون توضيح أسباب التوغل أو تسجيل حالات اعتقال في حينه.

وتزامنت هذه التحركات العسكرية مع تحليق طيران حربي تابع للاحتلال في أجواء محافظة درعا، إلى جانب طيران استطلاع في أقصى ريف القنيطرة الجنوبي ومنطقة حوض اليرموك بريف درعا الغربي.

وتشهد مناطق جنوب سوريا تصعيدًا ميدانيًا من قبل الاحتلال، حيث تواصل قواته تنفيذ عمليات حفر وتجريف وفتح طرقات ورفع سواتر ترابية، في إطار استكمال شقّ وتأمين طريق “سوفا 53” العسكري.

ومنذ سقوط النظام في سوريا، عزز جيش الاحتلال من وجوده العسكري في مرتفعات الجولان، موسعًا نطاق سيطرته ليشمل الجانب الشرقي من جبل الشيخ، الذي يتمتع بموقع استراتيجي يشرف على كل من لبنان، وفلسطين، والأردن، وسوريا.

ويُسيطر الاحتلال الإسرائيلي حاليًا على عدة مواقع حيوية، من بينها قمة جبل الشيخ، وقرى صيدا الجولان، عابدين، معرية، نافعة، كويا، الدرعيات، البصالي، عين القاضي، المقرز، أم باطنة، وجملة، موزّعة بين ريفي القنيطرة ودرعا الغربيين.

المصدر: مواقع