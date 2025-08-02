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“نداء الأقصى” يواصل أعماله في كربلاء.. ثلاث لجان تبحث الدين والمجتمع والإعلام في خدمة فلسطين

تتواصل في مدينة كربلاء فعاليات مؤتمر “نداء الأقصى الدولي” في نسخته الرابعة، والذي يُعقد في حرم جامعة الزهراء (ع)، برعاية العتبة الحسينية المقدسة وبمشاركة مؤسسات دينية ومدنية دولية، وحضور شخصيات دينية وسياسية من أكثر من سبعين دولة.

وفي يومه الثاني، توزّعت جلسات المؤتمر على ثلاث لجان متخصصة، ناقشت أبعادًا متعددة في إطار مناصرة الشعب الفلسطيني في مواجهة العدوان المتواصل الذي يشنّه الكيان الإسرائيلي.

وجاءت أعمال اللجنة الأولى تحت عنوان: “المسؤولية الدينية عن تحقيق الحرية والانتصار للشعب الفلسطيني”، حيث ناقش المشاركون سبل تفعيل دور المؤسسات الدينية في كسر الحصار المفروض على غزة، ووقف حرب الإبادة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، مؤكدين أنّ الدفاع عن فلسطين هو واجب ديني وإنساني وأخلاقي.

أما اللجنة الثانية، فناقشت موضوع: “دور المجتمع المدني والمنظمات الأهلية في دعم كفاح الشعب الفلسطيني”، وركّزت المداخلات على أدوات الضغط السياسي والقانوني، وسبل مواجهة التطبيع، وتشجيع حملات المقاطعة الشاملة للاحتلال، إلى جانب استعراض آليات الملاحقة القضائية الدولية، والتحركات العالمية الرامية إلى كسر الحصار وإعادة الاعتبار للحقوق الفلسطينية في المحافل الدولية.

في حين حملت اللجنة الثالثة عنوان: “الشباب والإعلام”، وسلّطت الضوء على أدوات التغيير وبناء الوعي، من خلال المبادرات الشبابية الهادفة إلى تثقيف الأجيال بقضايا العدالة والحرية، واستعرضت أدوات إعلامية مبتكرة لنشر الوعي بالقضية الفلسطينية، مثل استخدام الذكاء الصناعي، ومنصات التواصل الاجتماعي، وصناعة الأفلام الوثائقية، والفنون التعبيرية.

ويُعدّ هذا المؤتمر منصة سنوية تهدف إلى إعادة التأكيد على مركزية القضية الفلسطينية في الوعي العالمي، وربط نضال الشعب الفلسطيني المستمر بروح كربلاء وثقافتها، باعتبارها رمزًا للتضحية والصمود في وجه الطغيان.

المصدر: موقع المنار