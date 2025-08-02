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غزة | عشرات الشهداء من منتظري المساعدات… وتعرض غالبية شاحنات المساعدات للنهب

في اليوم الـ666 من حرب الإبادة على غزة، حصدت نيران الاحتلال الإسرائيلي مزيدا من الأرواح في القطاع، وتجاوز فيه عدد شهداء البحث عن الغذاء، أعداد شهداء قصف الاحتلال.

واستشهد أكثر من 90 شخصاً منذ فجر أمس الجمعة عند مراكز التوزيع جنوبا وقرب شاحنات المساعدات شمالا. وتزامن ذلك مع تسجيل 3 وفيات على الأقل في مستشفيات غزة بسبب سوء التغذية، في ظل تحذيرات أممية من مؤشرات على دخول القطاع مرحلة المجاعة وأن أكثر من 500 ألف شخص يواجهون خطر الموت جوعاً.

في هذا السياق، قال المكتب الإعلامي الحكومي، إن “الحصار الإسرائيلي مستمر على قطاع غزة، وأن ما دخل أمس الجمعة لم يتعد 73 شاحنة مساعدات إنسانية فقط، تعرضت غالبيتها للنهب والسرقة نتيجة حالة الفوضى الأمنية التي يُكرّسها الاحتلال الإسرائيلي بشكل منهجي ومتعمد”، ضمن ما بات يُعرف بسياسة “هندسة الفوضى والتجويع”.

وأكد المكتب، في بيان له اليوم السبت، أن “الاحتياجات الفعلية اليومية لقطاع غزة لا تقل عن 600 شاحنة من المواد الإغاثية والوقود لتلبية الحد الأدنى من متطلبات الحياة للقطاعات الصحية، والخدماتية، والغذائية، في ظل الانهيار الكامل للبنية التحتية بسبب حرب الإبادة الجماعية”، داعياً إلى “فتح المعابر فوراً، وإدخال المساعدات وحليب الأطفال بكميات كافية”.

هذا وكشف المتحدث باسم الدفاع المدني بقطاع غزة، في حديث لـ “قناة الجزيرة” أن “الاحتلال يقتل منتظري المساعدات ويدفن جثثهم كي لا يتم العثور عليهم”، مشيراً إلى أنه “مع كل عملية إدخال للمساعدت إلى القطاع يسقط عشرات الشهداء”.

كما أكد أن العدو “يرفض دخول طواقمنا لإسعاف المصابين من منتظري المساعدات”.

يأتي ذلك في وقت قال مدير الإسعاف والطوارئ بمدينة غزة والشمال، فارس عفانة إن “الاحتلال دمر أكثر من 80% من مركباتنا”، وأنه “يمنع وصول مركباتنا إلى أماكن سقوط الشهداء والجرحى”، مشيراً إلى أن “غالبية إصابات منتظري المساعدات في الرأس والأطراف العلوية”.

وقال إن “الأطباء يجدون صعوبة في التعامل مع المصابين ويفاضلون بينهم”.

أما في تفاصيل تطورات العدوان، فقد ما أفاد مستشفى العودة بأن 4 فلسطينيين استشهدوا وأصيب 26 آخرون بنيران جيش الاحتلال الإسرائيلي، وذلك خلال انتظارهم للحصول على مساعدات قرب محور نتساريم وسط قطاع غزة.

كما وصل شهيد مجهول الهوية و25 إصابة من منطقة الشاكوش الي مستشفي الصليب الأحمر بمواصي مدينة رفح جراء إطلاق قوات الاحتلال النار علي المواطنين قرب نقطة المساعدات الامريكية في رفح.

وتوفي طفل لا يتجاوز الـ 17 من عمره بسبب سوء التغذية في مستشفى الحلو بمدينة غزة.

الفتى عاطف أبو خاطر الذي ارتقى قبل قليل نتيجة سوء التغذية في حرب التجويع المستمرة على قطاع غزة. pic.twitter.com/NbrJtYHWkW — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) August 2, 2025

هذا وارتقى شهيد في غارة معادية غرب بلدة الزوايدة وسط القطاع. واستشهد رضيع في مجمع ناصر الطبي بمدينة خانيونس جراء سوء تغذية حاد.

إلى ذلك، نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم عمليات نسف لمباني محيط سجن أصداء شمال غربي مدينة خان يونس.

واستشهدت مواطنة وابنتها جراء قصف الاحتلال فجر اليوم خيمة على بوابة سجن أصداء شمال غربي خان يونس.

وارتقى 3 شهداء جراء إلقاء قنبلة من مسيرة إسرائيلية على خيام النازحين بالقرب من مفترق الصناعة شمالي خان يونس جنوبي القطاع.

كذلك، استشهد مواطن وزوجته وأبنائهما الثلاثة بقصف طائرات الاحتلال منزله في بلدة الزوايدة وسط القطاع. وأصيب مواطنون بغارة جوية إسرائيلية استهدفت شقة سكنية في شارع عايدية غربي مدينة غزة.

طائرات الاحتلال تشن غارة جوية شرقي مدينة غزة. pic.twitter.com/FDL8qWajDP — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) August 2, 2025

المصدر: مواقع إخبارية