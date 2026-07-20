تايوان: الصين تحاول تطبيق إستراتيجية “حصار الأناكوندا”

قال خفر السواحل التايواني اليوم الاثنين إنه رصد ارتفاعا حادا في عدد السفن الصينية التي دخلت المياه المحيطة بالجزيرة الشهر الماضي، في ظل تصعيد بكين للضغوط على تايبيه.

وقال مسؤول رفيع المستوى في تايوان إن هدف الصين ليس فقط تعطيل الملاحة البحرية، بل “منع تايوان من تلقي الإمدادات” عن طريق منع السفن التجارية من دخول موانئها.

وأضاف، مشترطا عدم الكشف عن هويته، “إنها تحاول تطبيق ما تحدثت عنه منذ فترة طويلة من استخدام إجراءات شبيهة بالحجر الصحي لتنفيذ إستراتيجية الأناكوندا ضد تايوان”.

وذكر مسؤول في خفر السواحل التايواني، دون الخوض في التفاصيل، أن تايوان ستجري تدريبات حية للتدرب على كيفية الاستجابة لحجر صحي أو حصار محتمل.

وأوضح أن سفن خفر السواحل الصينية الأحدث هي سفن عسكرية ذات هيكل مزدوج نُقلت من البحرية الصينية، وأنها أقوى من نظيرتها التايوانية.

وتابع “لهذا السبب أيضا تستطيع هذه السفن استعادة توازنها بسرعة كبيرة خلال حوادث التصادم في بحر جنوب الصين”.

وأظهرت بيانات خفر السواحل التايواني ما وصفته بأنه “زيادة ملحوظة في عدد السفن الصينية التي تُمارس مضايقات في المنطقة الرمادية” خلال يونيو/حزيران الماضي.

ووفقا لتلك البيانات تم رصد 263 سفينة صينية، من بينها سفن تابعة لخفر السواحل وسفن إنقاذ وبحوث، في المياه المحيطة بتايوان وجزرها الخارجية خلال يونيو الماضي مقارنة بـ200 سفينة في الشهر السابق، و171 سفينة في يونيو/حزيران 2023. ولا تشمل هذه الأرقام السفن الحربية.

وقال مسؤول تايواني للصحفيين “سواء من حيث أنواع أو عدد السفن الحكومية المشاركة في هذه الأنشطة في المنطقة الرمادية، فقد شهدنا زيادة ملحوظة”.

وأطلقت الصين دوريات “إنفاذ القانون” في المياه شرق تايوان الشهر الماضي، وهو ما وصفته تايبيه بأنه “استفزازي” و”توسعي مُقنّع”.

وحتى يونيو/حزيران الماضي، كان وجود خفر السواحل الصيني في غرب المحيط الهادي يقتصر إلى حد كبير على المشاركة في مناورات عسكرية حول تايوان.

وخلال العملية، قام خفر السواحل الصيني، لأول مرة، بالاتصال لاسلكيا بسفن الشحن العابرة لتايوان للحصول على معلومات حول طاقمها ووجهتها.

وتنشر الصين طائرات عسكرية وسفنا حربية وسفنا تابعة لخفر السواحل حول تايوان بشكل شبه يومي لتأكيد سيادتها على الجزيرة، وهو ما ترفضه تايبيه.

المصدر: الفرنسية