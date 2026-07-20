هجوم أوكراني غير مسبوق على موسكو… والأخيرة تعلن إسقاط 381 طائرة

شنت القوات الأوكرانية خلال الليل هجوماً واسعاً بالطائرات المسيّرة استهدف العاصمة الروسية موسكو ومناطق عدة، في واحدة من أكبر الهجمات الجوية منذ اندلاع الحرب، فيما أعلنت السلطات الروسية إسقاط مئات المسيّرات وإصابة عدد من المدنيين.

وقال رئيس بلدية موسكو سيرغي سوبيانين إن أكثر من 400 طائرة مسيّرة أوكرانية حلّقت باتجاه منطقة موسكو، مشيراً إلى أن أنظمة الدفاع الجوي اعترضت معظمها بعيداً عن العاصمة، بينها 85 مسيّرة دُمرت أثناء اقترابها من المدينة.

من جهته، أعلن حاكم منطقة موسكو أندريه فوروبيوف أن قوات الدفاع الجوي وأنظمة الحرب الإلكترونية تصدت للهجوم، موضحاً أن آثاره تركزت في بودولسك ودوموديدوفو وأودينتسوفو، حيث أصيب شخصان واندلعت حرائق في عدد من منشآت البنية التحتية المدنية.

وفي وقت لاحق، أفادت السلطات الروسية بأن حصيلة الإصابات في مقاطعة موسكو ارتفعت إلى 10 أشخاص، بينهم طفل وثلاثة مواطنين صينيين.

إسقاط 381 مسيّرة في مناطق روسية عدة

وقالت وزارة الدفاع الروسية إن أنظمة الدفاع الجوي أسقطت 381 طائرة مسيّرة أوكرانية خلال الليل فوق مقاطعات بيلغورود، وبريانسك، وفولغوغراد، وفورونيج، وكالوغا، وكورسك، وليبيتسك، وأوريول، وروستوف، وريازان، وسمولينسك، وتامبوف، وتولا، وموسكو، إضافة إلى إقليم كراسنودار وشبه جزيرة القرم، وبحري آزوف والأسود.

كما أعلنت السلطات إصابة ثلاثة أشخاص في مقاطعة بيلغورود جراء الهجمات.

في المقابل، قال مسؤولون أوكرانيون، أمس، إن القوات الروسية قصفت سفينة شحن دولية في البحر الأسود قبالة سواحل مدينة أوديسا، ما أسفر عن مقتل **خمسة من أفراد الطاقم** على الأقل.

وأوضح رئيس الوزراء الأوكراني سيرغي كوريتسكي أن السفينة، التي ترفع علم غينيا بيساو، كانت تغادر الميناء محملة بالذرة وعلى متنها 17 بحاراً من الهند وسوريا، إضافة إلى أوكراني واحد.

وأضاف أنه تم إنقاذ ثمانية من أفراد الطاقم، فيما لا يزال خمسة في عداد المفقودين، مشيراً إلى أن السفينة ظلت مشتعلة حتى وقت متأخر من مساء الأحد.

المصدر: وكالات