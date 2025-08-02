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حماس: اتهامات ترامب لنا بسرقة المساعدات باطلة وتبرّئ المجرم

استنكرت حركة حماس، امس الجمعة، ترديد الرئيس الأميركي دونالد ترامب لما وصفته بـ “المزاعم والأكاذيب الإسرائيلية باتهام حركة حماس بسرقة وبيع المساعدات الإنسانية في غزة”.

وأكّدت الحركة أن “اتهامات ترامب باطلة ولا تستند إلى أي دليل، وهي تبرّئ المجرم وتحمّل الضحية المسؤولية”.

كما قالت إن هذه الادعاءات فنّدتها تقارير وشهادات منظمات دولية، بما فيها الأمم المتحدة، كما فنّدها مؤخراً تحقيق داخلي لوكالة التنمية الأميركية (USAID)، الذي أكّد عدم وجود أي تقارير أو معطيات تشير إلى سرقة المساعدات من قبل حماس.

حماس اعتبرت أنّ “ما يجري في قطاع غزة، من تجويع ممنهج، وإبادة، هو نتيجة مباشرة لسياسة الاحتلال المدعومة أميركياًَ، التي تستخدم الغذاء والدواء كسلاح حرب ضد أكثر من مليوني إنسان”.

وطالبت الحركة الإدارة الأميركية بالتوقف عن النظر إلى المشهد بعيون إسرائيلية، وبتحمّل مسؤولياتها الأخلاقية والقانونية، وإدانة حرب التجويع والحصار الجائر، الذي تفرضه “إسرائيل” على الشعب الفلسطيني في غزة، ووقف تقديم الغطاء والدعم لهذه الجريمة.

كما جددت مطالبتها للولايات المتحدة بدعم جهود إدخال المساعدات بشكل آمن وكامل إلى جميع أبناء الشعب الفلسطيني، من دون قيود أو شروط، مع التأكيد على توزيعها عبر الأمم المتحدة، وليس من خلال ما يُسمّى بـ”مؤسسة غزة الإنسانية”، التي تعمل كمصائد لقتل الجوعى والمحتاجين للمساعدات.

يُذكر أنه في 28 تموز/يوليو الماضي، ردّت حماس على تصريحات لترامب، أنكر فيها وجود مجاعة في قطاع غزة، واتّهم الحركة بسرقة المساعدات، مؤكدةً أنّ هذه الادعاءات تكرّس رواية الاحتلال، وتمنحه غطاءً إضافياً لمواصلة حرب الإبادة ضد الفلسطينيين.

المصدر: مواقع اخبارية