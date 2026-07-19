النائب إيهاب حمادة: مشروع إلغاء المقاومة سقط ولن يحقق أهدافه

أكد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب إيهاب حمادة أن مشروع إلغاء المقاومة فشل في تحقيق أهدافه العسكرية والسياسية، مشدداً على أن الضغوط والحروب لم تنجح في كسر إرادة المقاومة أو بيئتها الحاضنة.

وجاء كلام حمادة خلال الاحتفال التكريمي الذي أقامه حزب الله في بلدة سحمر وفاءً لشهداء معركة “العصف المأكول” وشهداء المقاومة الإسلامية وحركة أمل، بحضور فعاليات دينية وبلدية واختيارية وحشد من الأهالي وعائلات الشهداء.

واعتبر حمادة أن المشروع الإسرائيلي–الأمريكي استهدف تدمير الجنوب وتهجير أهله والقضاء على المقاومة، إلا أنه سقط بفعل صمود المقاومين وثبات الشعب، مؤكداً أن هذا المشروع لا يزال مستمراً بأدوات سياسية لكنه لن يحقق ما عجزت عنه الحرب.

ورأى أن استهداف الجمهورية الإسلامية في إيران شكّل أحد أبرز أهداف المواجهة الأخيرة، إلا أن طهران خرجت، بحسب تعبيره، أكثر تماسكاً، فيما فرضت التطورات الميدانية والسياسية معادلات جديدة على المنطقة.

وتخلل الاحتفال عرض تقرير وثائقي عن سيرة الشهداء وتضحياتهم، واختُتم بمجلس عزاء حسيني تلاه الشيخ حسين قمر.

المصدر: موقع المنار