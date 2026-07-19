النائب غازي زعيتر: نرفض التفاوض المباشر مع الاحتلال وندعو إلى العودة للحوار تحت سقف المؤسسات

جدد عضو كتلة التنمية والتحرير النائب غازي زعيتر رفض التفاوض المباشر مع الاحتلال الإسرائيلي، معتبراً أن هذا المسار لم يحقق سوى “وعود في الهواء”، داعياً إلى العودة للحوار تحت سقف المؤسسات الدستورية لمواجهة التحديات التي يمر بها لبنان.

وجاء كلام زعيتر خلال إحياء ذكرى أربعين عضو المجلس الاستشاري في حركة أمل المرحوم علي حسين شحادة في بلدة أنصار بقضاء بعلبك.

وأكد زعيتر أن نتائج الحوار مع الاحتلال أثبتت فشله، مشيراً إلى أن ما طُرح من حديث عن انسحاب تجريبي من بعض القرى يقابله، بحسب تعبيره، تنازلات تمس السيادة اللبنانية ووعود بتسويات لا تستند إلى جدول زمني واضح.

ودعا المسؤولين في لبنان إلى تصويب المسار من خلال التراجع عن الأخطاء والعودة إلى الحوار الوطني تحت سقف المؤسسات الدستورية، مؤكداً ضرورة توحيد الموقف في مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية والتعنت الصهيوني.

المصدر: موقع المنار