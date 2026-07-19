الصين تطلق نموذج “Kimi K3”.. منافس جديد يعزز سباق الذكاء الاصطناعي العالمي

كشفت شركة MoonShot AI الصينية عن نموذجها الجديد للذكاء الاصطناعي “Kimi K3″، خلال مشاركتها في مؤتمر الذكاء الاصطناعي العالمي (WAIC) في مدينة شنغهاي، في خطوة تعكس تصاعد المنافسة العالمية في مجال النماذج اللغوية المتقدمة.

وتمكن النموذج، عقب إطلاقه، من تصدر قائمة “أرينا” لتصنيف أدوات البرمجة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، ليصبح أول نموذج صيني يحقق المركز الأول في هذا التصنيف.

ويأتي “Kimi K3” بعد سلسلة من النماذج الصينية البارزة، من بينها DeepSeek، إلا أنه يتميز بكونه مفتوح المصدر ويضم نحو 2.8 تريليون متغير داخلي (باراميتر)، ما يمنحه قدرات متقدمة في معالجة المهام المعقدة والاستجابة للطلبات البرمجية.

وأكدت شركة MoonShot AI أن أداء النموذج يقترب من أفضل النماذج العالمية، مع إقرارها بأنه لا يزال أقل قليلًا من بعض النماذج المغلقة التي تطورها شركات مثل OpenAI وAnthropic.

من جهته، وصف البروفيسور إيثان موليك، الأستاذ في جامعة بنسلفانيا، النموذج بأنه “جيد جدًا ويقترب من الحدود القصوى لقدرات الذكاء الاصطناعي”، لكنه أشار إلى أن أداءه في الكتابة الإبداعية، مثل تأليف روايات الغموض، لا يزال محدودًا، شأنه شأن معظم النماذج الحالية.

أما المستثمر والمحلل التقني كيفن شو، فرأى أن ردود فعل السوق تجاه Kimi K3 تشبه إلى حد كبير ما حدث عند إطلاق نموذج DeepSeek، في إشارة إلى التأثير المحتمل للنموذج الجديد على قطاع الذكاء الاصطناعي.

وحذر محللون من أن إطلاق Kimi K3 قد يعيد رسم ملامح المنافسة العالمية في هذا المجال، إذ قال مدير منصة Arena، أناستاسيوس أنجيلوبولوس، إن النموذج يثير تساؤلات حول هيمنة النماذج الأميركية المغلقة، وقد يدفع المستثمرين إلى إعادة تقييم أسواق الذكاء الاصطناعي.

ويأتي ذلك في وقت تواصل فيه الولايات المتحدة فرض قيود على تصدير الرقائق المتطورة إلى الصين، إلى جانب تباطؤ إطلاق بعض النماذج الأميركية المتقدمة لأسباب أمنية، بينما يرى خبراء أن انخفاض تكلفة النماذج الصينية وطبيعتها مفتوحة المصدر يجعلانها خيارًا جذابًا للشركات العالمية. وفي السياق ذاته، حذر مستشار البيت الأبيض للذكاء الاصطناعي، ديفيد ساكس، من أن هذا المسار قد يؤثر في موقع الولايات المتحدة في سباق الذكاء الاصطناعي.

وفي افتتاح مؤتمر الذكاء الاصطناعي العالمي، دعا الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى تعزيز التعاون الدولي في مجال حوكمة الذكاء الاصطناعي، مؤكدًا أن تطوير هذه التقنيات “لا ينبغي أن يكون أداءً فرديًا لدولة واحدة، بل سيمفونية من التعاون الدولي”، مع التشديد على أهمية وضع أطر تنظيمية تضمن بقاء الذكاء الاصطناعي تحت السيطرة البشرية.

المصدر: وكالة يونيوز