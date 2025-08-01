لبنان

الشيخ الخطيب: للالتفاف حول الجيش والمقاومة لمواجهة التهديدات الصهيونية

سأل نائب رئيس “المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى” في لبنان الشيخ علي الخطيب في خطبة صلاة الجمعة التي ألقاها في مقر المجلس على طريق مطار بيروت الدولي عن “جدوى وجود المؤسسات الدستورية إذا لم تكن تمارس سلطتها الحقيقية؟”، وتساءل “عن مدى استقلالية القرار اللبناني؟”.

وأكد الشيخ الخطيب أن “الخطابات وحدها لا تطمئن، بل المطلوب إجراءات عملية لبناء الدولة وتحقيق العدالة وتطبيق اتفاق الطائف وإقرار قانون انتخابي خارج القيد الطائفي”.

ولفت الشيخ الخطيب الى “استمرار تهجير المواطنين وعدم إطلاق خطط لإعادة الإعمار أو دعم الإسكان”، ورفض “التضييق المالي على اللبنانيين في الداخل والخارج”، مشيرا إلى أن “الحصار المفروض على أموالهم يساهم في منع إعادة إعمار ما دمره العدوان الإسرائيلي”.

من جهة ثانية، أكد الشيخ الخطيب أن “السلاح ليس هدفًا بحد ذاته، بل وسيلة اضطرارية لحماية الكرامة والاستقرار في ظل غياب الدولة القادرة”، مشددا على أن “المقاومة ستبقى حاضرة ما دامت الحاجة إليها قائمة”.

في سياق آخر، هنأ الشيخ الخطيب “الجيش اللبناني في عيده الثمانين”، ووجه “التحية لشهداء الجيش والمقاومة”، ودعا الى “تسليح الجيش ودعمه ليكون السد المنيع بوجه العدوان الإسرائيلي”.

وحث الشيخ الخطيب “اللبنانيين بالوحدة الوطنية والالتفاف حول الجيش والمقاومة لمواجهة التهديدات الصهيونية”، ولفت الى “ما يجري في غزة من حرب إبادة كمثال حي على مخاطر التفكك والتواطؤ الدولي”.

المصدر: موقع المنار