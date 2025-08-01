عربي وإقليمي

القوات اليمنية: استهدفنا مطار “بن غوريون” بصاروخ “فلسطين 2”

نفّذت القوات المسلحة اليمنية عمليةً عسكريةً جديدة في عمق كيان العدو الصهيوني، مستهدِفةً مطار “اللُّد”، في إطار الحصار الجوي الشامل.

وأعلن المتحدث باسم القوات اليمنية، العميد يحيى سريع، في بيان له مساء الجمعة، عن “تنفيذ عملية بصاروخ باليستي فرط صوتي من نوع فلسطين 2، استهدفت مطار اللُّد، الذي يسمّيه العدوّ الصهيوني مطار بن غوريون”.

وأكد سريع أن “العملية حقّقت هدفها بنجاح بفضل الله، وتسبّبت في هروع أكثر من أربعة ملايين من قُطعان الصهاينة الغاصبين إلى الملاجئ وتوقّف حركة المطار”.

وأشار سريع إلى أن “القوات المسلحة اليمنية تتابع تحرّكات العدو ومخطّطه الهادف إلى وقف جبهة الإسناد اليمنية”، ولفت إلى “أنها، ومعها كل أحرار الشعب اليمني الأبيّ الصامد المجاهد، بعون الله وبالتوكّل عليه، على يقظة عالية وجهوزية تامّة للتصدّي لكافّة التحركات المعادية حتى إفشالها، كما فشلت غيرها من المخططات والمؤامرات خلال الفترة الماضية”.

وجدّد سريع التأكيد على أن “الشعب اليمني العظيم وقواته المسلحة سيظلّ على موقفه المساند للشعب الفلسطيني المظلوم، وأنّ عملياتنا مستمرّة حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن قطاع غزة”.

المصدر: المسيرة نت