“CBS News”: إصابة عدد من جنود الجيش الأمريكي في هجمات إيرانية استهدفت قواعد في الأردن هذا الأسبوع



أفادت شبكة “CBS News” نقلا عن مصادر بإصابة عدد من العسكريين الأمريكيين في هجمات إيرانية استهدفت قواعد أردنية هذا الأسبوع.

“CBS News”: إصابة عدد من جنود الجيش الأمريكي في هجمات إيرانية استهدفت قواعد في الأردن هذا الأسبوع

وصرح مسؤولون أمريكيون لـ””CBS News”، شريطة عدم الكشف عن هويتهم لعدم تخويلهم بالتصريح علنًا، بأن إيران هاجمت قاعدتين أردنيتين على الأقل هذا الأسبوع، ما أسفر عن إصابة عدد من العسكريين الأمريكيين في الهجوم الذي استهدف قاعدتهم.

ولم ترد أنباء عن وقوع وفيات بين الأمريكيين أو الأردنيين حتى الآن. ولم يتضح بعد مدى خطورة الإصابات. وفقا للشبكة، تستخدم الطائرات الحربية الأمريكية عادةً المنشآت العسكرية الأردنية.

هذا وأعلن الجيش الأردني يوم الجمعة، أن منظومات الدفاع الجوي تصدت لثلاثة صواريخ إيرانية في المجال الجوي للمملكة. كما صرح مصدر في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية بأن منظومات الدفاع الجوي أسقطت فجر الخميس 8 صواريخ إيرانية استهدفت المملكة بالإضافة إلى إسقاط 3 صواريخ باليستية دخلت المجال الجوي الأردني فجر الأربعاء، قادمة من الأراضي الإيرانية.

في حين أظهرت صور حديثة التقطتها الأقمار الصناعية تدمير مراكز حساسة في قواعد أمريكية في الأردن، وقالت وكالة “فارس” إنه وبعد تحديث صور الأقمار الصناعية من دول مختلفة في المنطقة، تأكد تدمير المزيد من الأهداف في القواعد الأمريكية.

وذكرت أنه تم تدمير أنظمة المراقبة الأمريكية المضادة للطائرات المسيّرة في الأردن. وأضاف المصدر ذاته، أنه تم تدمير حظيرة طائرات المروحيات التابعة للجيش الأمريكي في الأردن، موضحا أنه وبالإضافة إلى حمايتها المادية، تُستخدم حظائر الطائرات المروحية أيضا بمثابة ورشات لإجراء الإصلاحات والصيانة والتحضير للطيران.

وتأتي هذه الهجمات امتدادا لموجة تصعيد متنامية بدأت في 8 يوليو، إثر غارات أمريكية متتالية استهدفت الأراضي الإيرانية، والتي اعتبرتها القيادة المركزية الأمريكية رد فعل على التهديدات الإيرانية للملاحة التجارية في مضيق هرمز. وهذا المحور التصعيدي دفع طهران للرد بالمثل، عبر استهداف قواعد ومصالح أمريكية منتشرة في الشرق الأوسط.

المصدر: شبكة "سي بي إس نيوز"