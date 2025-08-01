تقارير مصورة

الأنظار تتجه إلى الجلسة الحكومية الثلاثاء المقبل..

إعداد: منى طحيني

تتجه الأنظار إلى جلسة مجلس الوزراء اللبناني يوم الثلاثاء المقبل.

وفي هذا السياق، قالت مصادر مطّلعة لقناة المنار إن “مواعيد حزب الله في القصر الجمهوري واليرزة كانت محددة قبل تصريحات رئيس الجمهورية جوزاف عون”، ولفتت إلى أن “ما قيل في اللقاءين هو موقف واضح وثابت لحزب الله، مفاده أنه يدرك حجم الضغوط ويُناقش الأمور بعقلانية”.

وأشارت المصادر إلى أن “الأساس بالنسبة إلى حزب الله هو عدم تنازل لبنان لمصلحة إسرائيل”، وتساءلت: “ما الذي يدفع لبنان، في مثل هذه اللحظة التي كان فيها باب الحوار مفتوحًا، إلى اتخاذ قرار حساس من دون مقدمات تفرضه، باستثناء الضغوط الأميركية والعربية؟”.

المصدر: قناة المنار