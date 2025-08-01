عربي وإقليمي

مسيرة جماهيرية حاشدة في صنعاء دعماً لفلسطين ورفضاً لصفقات الخيانة والخداع

شهدت العاصمة اليمنية صنعاء، اليوم الجمعة، مسيرة جماهيرية كبرى تحت شعار: “ثباتاً مع غزة وفلسطين.. ورفضاً لصفقات الخداع والخيانة”، وذلك تأكيداً على الموقف اليمني الثابت في دعم القضية الفلسطينية، واستعداداً لمواجهة العدو الصهيوني وأعوانه من الخونة والعملاء.

ورددت الحشود المشاركة شعارات تؤكد الرفض القاطع لصفقات التطبيع والمؤامرات التي تستهدف القضية الفلسطينية، مشددين على عزمهم التصدي لأي مخطط يسعى للنيل من وحدة الموقف المقاوم، والوقوف بحزم أمام كل من يتعاون مع الاحتلال الإسرائيلي.

وفي تصريحات لوكالة يونيوز للأخبار، أكد الإعلامي حميد رزق أن “فشل الأمريكي والإسرائيلي أمام صمود اليمنيين كان صادماً للأعداء والأصدقاء والمراقبين”، مشيراً إلى” وجود محاولات جديدة للتأثير على الموقف اليمني من خلال تحريك أدواتهم وعملائهم، إلا أنها محاولات فاشلة كما فشلت سابقاتها”.

وأضاف رزق “هذا الخروج الجماهيري الذي ملأ ميدان السبعين اليوم يؤكد بأن الشعب اليمني لن يوقفه كيد الأعداء، وهو مستعد لمواجهة كل التحديات والصعاب “.

كما عبّر عدد من المشاركين في المسيرة عن “تضامنهم المطلق مع الشعب الفلسطيني، مؤكدين استعدادهم لبذل الغالي والنفيس في سبيل نصرة غزة والقدس الشريف، ومعلنين الجاهزية الكاملة للدفاع عن اليمن وفلسطين”.

وأكد بيان صادر عن المسيرة الجماهيرية تمسك الشعب اليمني بموقفه الرسمي والشعبي المتقدم تجاه فلسطين، و”عدم التراجع أو السماح بأن يُدرج في قوائم المتخاذلين”. وبارك البيان” إعلان القوات المسلحة اليمنية تفعيل المرحلة الرابعة من الردع، مشيداً بالقرار القاضي باستهداف أي شركة تتعامل مع الكيان الصهيوني”.

وحذّر البيان” من محاولات زعزعة الداخل وإثارة الفوضى، مؤكداً أن الشعب اليمني لن يسمح لأي جهة عميلة بإضعاف موقفه المساند لفلسطين في مواجهة الغطرسة الأمريكية والصهيونية”.

المصدر: يونيوز