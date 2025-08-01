لبنان

مرفأ بيروت سجّل رقمًا قياسيًا في حركة الحاويات

أعلنت إدارة واستثمار مرفأ بيروت في بيان لها الجمعة أن “حركة الحاويات في شهر تموز 2025 بلغت ما يقارب الـ100 ألف حاوية نمطية (TEU)، متقدمة بنسبة تقارب 39% مقارنة بالشهر نفسه من عام 2024، الذي سجّل 72 ألف حاوية نمطية”.

وأشار البيان إلى أن “هذا الرقم يعد الأعلى الذي يسجله المرفأ على صعيد نشاط محطة الحاويات (عبر المشغل CMA CGM) منذ عام 2019، ما يعكس ديناميكية متصاعدة في الأداء التشغيلي، ويؤكد عودة المرفأ إلى موقعه كمرفق أساسي في خارطة النقل البحري في شرق المتوسط”.

ولفت البيان إلى أن “هذا التقدم يأتي نتيجة عوامل متراكمة، أبرزها تحسن البنية التشغيلية، وانسيابية الخدمات، وثقة شركات الملاحة البحرية التي بدأت تعيد إدراج مرفأ بيروت ضمن خطوطها المنتظمة”، وشدّد على “مواصلة تحسين بيئة العمل وتطوير الخدمات بما يعزز استدامة هذا الأداء الإيجابي”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام