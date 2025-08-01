لبنان

السيد فضل الله: الأولوية لوقف اعتداءات العدو الإسرائيلي ورفع احتلاله

قال السيد علي فضل الله في خطبة صلاة الجمعة التي ألقاها في مسجد الإمامين الحسنين (ع) في حارة حريك بالضاحية الجنوبية لبيروت: “يجب أن تكون الأولوية في وقف اعتداءات العدو الإسرائيلي ورفع كاهل احتلاله”، واضاف “عندها سيكون الباب مفتوحًا ومشرّعًا على كل ما يُطرح، إن على صعيد ما تدعو إليه الدولة من حصريّة السلاح بيدها أو غيره، وهذا ما سمعناه ونسمعه من أركان الدولة اللبنانية”.

وتابع السيد فضل الله أنه “في الوقت الذي نجدّد دعوتنا للبنانيين إلى التوحد حول هذا الموقف الذي يأخذ في الاعتبار المخاطر الحقيقية التي يتعرّض لها البلد وحقّه في الحفاظ على أمنه والسيادة الكاملة على أرضه، لكنه لا يفرط بحقه في إزالة العدوان والاحتلال الجاثم عليه”، ودعا “اللبنانيين إلى ألا يخضعوا للتهاويل التي مع الأسف يتجاوب معها البعض ويسوّق لها، والتي لا تستند إلى معطيات واقعية”، وأضاف أن “لبنان ليس في مواقع العجز والضعف التي يُصور فيها، ولو كان كذلك فلماذا هذا الحجم الكبير من الضغوط التي تمارس عليه والتي تدعوه إلى التنازل عنها”.

من جهة ثانية، نوه السيد فضل الله “بإقرار المجلس النيابي للمشروع الداعي إلى استقلال القضاء لإبعاده عن أي ضغوط سياسية أو مالية أو تدخلات خارجية، بما يشكّل ضمانة لتحقيق العدالة وعدم السماح للفاسدين والمفسدين الذين استشروا في هذا البلد وأوصلوه إلى ما وصل إليه من الترهّل على الصعيد السياسي أو الاقتصادي أو المالي أو الأمني بأن يكونوا بمنأى عن سيف العدالة الصارم، وتبقى العبرة بالتطبيق”.

كما نوه السيد فضل الله “بكل جهد يعمل لاستعادة المصارف دورها، لكننا نعيد التأكيد، ما كنا قلناه سابقًا، أن أي عمل على هذا الصعيد لا يمكن أن يتحقق إلا بإعادة المصارف أموال المودعين كاملة إليهم، وأن يطمئنّوا أن أموالهم لن تضيع مجددًا”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام