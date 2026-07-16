مجلس النواب الأميركي يرفض وقف المساعدات لكيان العدو

رفض مجلس النواب الأميركي تعديلاً يقضي بوقف المساعدات لكيان العدو، رغم تأييد ما يقرب من نصف أعضاء الحزب الديمقراطي له، في مؤشر إلى اتساع الخلاف داخل الحزب بشأن الدعم الأميركي لـ”إسرائيل” في ظل الحرب على قطاع غزة.

وصوّت المجلس بأغلبية 314 صوتاً مقابل 104 أصوات لرفض التعديل، الذي تقدم به النائب الجمهوري توماس ماسي بوصفه تعديلاً على مشروع قانون الإنفاق الخاص بوزارة الخارجية.

وأيّد التعديل 103 نواب ديمقراطيين وعضو جمهوري واحد، في تحول لافت مقارنة بالسنوات السابقة التي كانت تشهد إقرار مشاريع القوانين الداعمة لإسرائيل بأغلبية شبه إجماعية.

ويواصل الجناح التقدمي في الحزب الديمقراطي الضغط لإنهاء المساعدات الأميركية لإسرائيل، بينما يدعو الديمقراطيون المعتدلون إلى حصر الدعم بالأسلحة الدفاعية.

ورغم ذلك، فإن إقرار التعديل في مجلس النواب لم يكن ليؤدي إلى دخوله حيز التنفيذ، إذ كان يتعين أن يوافق عليه مجلس الشيوخ وأن يتجاوز حق النقض الرئاسي المتوقع من ترامب.

المصدر: وكالات