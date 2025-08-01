دولي

الهند ترفض عرضاً أميركياً لشراء مقاتلات “إف-35”

نقلت وكالة “بلومبرغ” عن مصادر مطلعة أن الهند أبلغت الجانب الأميركي أنها غير مهتمة بشراء مقاتلات “إف-35” مفضلة التعاون المشترك بين الجانبين في تطوير المعدات العسكرية.

وقالت مصادر هندية مطلعة للوكالة إنّ الهند أبلغت الولايات المتحدة أنها لا تسعى لشراء المقاتلات الشبحية (إف-35)، وإن حكومة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي أكثر اهتماماً بشراكة تركز على التصميم والإنتاج المشترك للمعدات العسكرية داخل البلاد.

وقد طُرح هذا الملف خلال زيارة مودي إلى البيت الأبيض في شباط الماضي، حيث قدم الرئيس الأميركي دونالد ترامب عرضاً مباشراً لبيع مقاتلات “إف-35” كجزء من شراكة استراتيجية ودفاعية أوسع نطاقاً.

كما صرّح نائب الرئيس الأميركي جيه دي فانس، في نيسان الفائت، بأن الولايات المتحدة ترغب في أن تشتري الهند المزيد من الأسلحة منها، بما في ذلك مقاتلات “إف-35”.

لكن المسؤولين الهنود أكدوا تمسّك نيودلهي بنموذج مشتريات دفاعية يقوم على نقل التكنولوجيا، والتصنيع المحلي، وتعزيز القدرات الذاتية.

ويوم الثلاثاء الماضي، أعلن ترامب فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على البضائع المستوردة من الهند اعتباراً من 1 آب/اغسطس، مُستنداً إلى ارتفاع التعريفات الجمركية من جانب نيودلهي، والحواجز التجارية، بالإضافة إلى تعاون نيودلهي مع موسكو في مجال الطاقة والأسلحة.

المصدر: مواقع إخبارية