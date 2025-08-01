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فلسطين | وزير خارجية المانيا: الكارثة الإنسانية في غزة تفوق الخيال و على “إسرائيل” وقف خطر المجاعة

وصف وزير الخارجية الألماني يوهان فاديبول، الكارثة الإنسانية في غزة بأنّها “تفوق الخيال”، و حذّر من مجاعة جماعية وشيكة في حال استمرار الوضع الإنساني الكارثي، مشددا على ضرورة اسراع الحكومة الاسرائيلية بادخال المساعدات الى القطاع.

وخلال مؤتمر صحفي عقده الخميس في القدس المحتلة، إثر لقائه العديد من المسؤولين الاسرائيليين، دعا وزير الخارجية الألماني الحكومة الاسرائيلية الخميس الى السماح بـ”تحسن جوهري” لوضع السكان في قطاع غزة، حيث “الكارثة الإنسانية تفوق الخيال”.

وقال يوهان فاديفول في القدس إثر لقائه العديد من المسؤولين الاسرائيليين “في كل انحاء قطاع غزة، يعاني الناس الجوع يوميا، نساء ورجال وأطفال يقتلون خلال سعيهم اليائس الى الطعام، إنه وضع لا يحتمل على الإطلاق ويجب ان يتغير فورا”.

وأكّد فاديفول أنّ على الحكومة الإسرائيلية واجبًا واضحًا وسريعًا بالسماح بدخول كميات كافية من المساعدات الإنسانية والطبية إلى قطاع غزة، محذرًا من “مجاعة جماعية” وشيكة في حال استمرار الوضع الإنساني الكارثي.

وشدد الوزير الألماني على ضرورة أن تقدم إسرائيل توضيحات صريحة بأنها لا تتبع سياسة تهجير قسري أو ضم أراضٍ فلسطينية، قائلًا: “نحن في مرحلة حاسمة، وألمانيا عليها أن تتخذ موقفًا واضحًا، أتيت إلى هنا لمنع تصاعد الانقسام بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي، هذه الفجوة حقيقية، ويجب على الطرفين العمل على عدم اتساعها.”

وقال الوزير يوهان فاديفول، إن هناك مناقشات داخل الاتحاد الأوروبي بشأن اتخاذ إجراءات “قد تكون لها عواقب مؤلمة على إسرائيل”، في حين أن دولًا أوروبية عدة أعلنت نيتها الاعتراف بالدولة الفلسطينية بشكل أحادي، دون انتظار نتائج المفاوضات.

وفي هذا السياق، أكد فاديبول أن موقف بلاده يختلف، موضحًا أن ألمانيا ترى أن “الاعتراف بدولة فلسطينية يجب أن يكون نتيجة عملية تفاوضية، لكن هذه العملية يجب أن تبدأ في أسرع وقت.”

تأتي تصريحات الوزير الألماني في ظل أزمة إنسانية خانقة في قطاع غزة، حيث حذرت منظمات أممية من أن المجاعة “بدأت بالفعل في الظهور”، في حين أفادت تقارير محلية بسقوط عشرات الشهداء الفلسطينيين بعد إطلاق قوات إسرائيلية النار على حشود حاولت الوصول إلى شاحنات المساعدات.

وكان مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، قد وصل إلى كيان الاحتلال الخميس، ومن المقرر أن يزور غزة الجمعة لتفقد مواقع توزيع المساعدات، في ظل الضغوط الدولية المتزايدة لفرض وقف إطلاق نار والسماح بتدفق الإغاثة.

المصدر: وكالات