الحوثي: للصبر حدود وعلى أمريكا ووكيلها السعودي أن يتحملا كامل المسؤولية

أكد عضو المجلس السياسي الأعلى محمد علي الحوثي أن العدوان الأمريكي السعودي على مطار صنعاء انتهاك سافر لكل الاتفاقيات والقوانين، محملاً الولايات المتحدة وأداتها السعودية كامل المسؤولية عن التداعيات.

وفي تصريح مقتضب نشره على حساباته الرسمية، قال الحوثي: “نحمل أمريكا ووكيلها السعودي مسؤولية العدوان والحصار بتصعيدها بالقصف الجوي على الأعيان المدنية (مطار صنعاء) بعد فترة من خفض التصعيد”.

واعتبر الحوثي هذا العدوان “تجاوزاً وانتهاكاً مباشراً للقانون الإنساني، واستمراراً في ارتكاب جرائم الحرب اليومية باستمرار الحصار والتجويع للشعب اليمني”.

وفي رسالة تحذيرية موجهة، أضاف الحوثي في منشور آخر: “للصبر حدود”، في إشارةٍ إلى رد يمني كفيل بتثبيت الردع.

المصدر: المسيرة نت