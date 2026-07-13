مقر خاتم الانبياء في ايران: نوجه التحذير إلى قادة دول المنطقة بأن أي تعاون مع الولايات المتحدة وأي دعم لوجستي لجيش ذلك البلد المعتدي سيُعد بمثابة حرب ضد سيادة إيران