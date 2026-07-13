مقر خاتم الأنبياء: لن نسمح لامريكا بالتدخل في إدارة مضيق هرمز ونحمّلها مسؤولية اتساع الحرب في المنطقة

أكد المتحدث باسم مقرّ خاتم الأنبياء أن «المغامرات والأعمال العدائية المتكررة للولايات المتحدة للتدخل في إدارة مضيق هرمز» عرّضت بصورة خطيرة أمن المنطقة والتجارة الدولية وحرية عبور ناقلات النفط والسفن التجارية للخطر، معتبراً أن تعاون بعض دول المنطقة أسهم أيضاً في زيادة خطر اتساع رقعة الحرب في أنحاء المنطقة.

وقال المتحدث، في بيان، إنه استناداً إلى التحذيرات السابقة، فإن الجمهورية الإسلامية الإيرانية «لن تسمح للولايات المتحدة، بأي حال من الأحوال، بالتدخل في إدارة مضيق هرمز».

وأضاف أن القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية ستتعامل بحزم مع أي إخلال أو تهديد لأمن عبور السفن التجارية وناقلات النفط من جانب الجيش الأمريكي، «المعتدي والقاطع للطريق»، إذا تحرك خارج المسار الذي حددته إيران ومن دون ترخيص من القوات المسلحة، مؤكداً أن «الإجراءات القوية التي اتخذها الحرس الثوري الإسلامي وجيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية خلال الأيام الماضية شاهد على ذلك».

ووجّه المتحدث تحذيراً إلى قادة دول المنطقة، مؤكداً أن أي تعاون مع الولايات المتحدة أو تقديم أي دعم لوجستي لجيشها «سيُعدّ بمثابة حرب ضد سيادة إيران وأمنها القومي»، مضيفاً أنه في حال اتساع رقعة الحرب في المنطقة فإن «نيرانها ستمتد إلى جميع دول المنطقة».

وختم البيان بالتأكيد أن مسؤولية جميع أعمال انعدام الأمن واتساع الحرب في المنطقة تقع على عاتق الولايات المتحدة والدول التي تتعاون مع جيشها، «الإجرامي».

المصدر: موقع المنار