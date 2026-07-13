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    المتحدث باسم مقرّ خاتم الأنبياء: ستتعامل القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية بحزم مع أي إخلال أو تهديد لأمن عبور السفن التجارية وناقلات النفط من قبل الجيش الأمريكي المعتدي

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