المتحدث باسم مقرّ خاتم الأنبياء: ستتعامل القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية بحزم مع أي إخلال أو تهديد لأمن عبور السفن التجارية وناقلات النفط من قبل الجيش الأمريكي المعتدي