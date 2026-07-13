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    المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية: أقدم العدو السعودي المجرم على استهداف مطار صنعاء الدولي بعدد من الغارات الجوية منهياً بذلك مرحلة خفض التصعيد وعليه تحمل عواقب عدوانه

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