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    تقارير مصورة

    تقارير مصورة | من ملاعب كرة القدم إلى ميادين الصراع، يبدو أن دونالد ترامب يقرأ قواعد السياسة بمنطق مختلف، لكن الوقائع تسير في اتجاه آخر

    تقرير محمد حمدان

    المصدر: موقع المنار

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