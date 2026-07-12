بلدة نحلة تشيّع الشهيد محمد جواد حسن يزبك

شيّع حزب الله وجمهور المقاومة الإسلامية وأهالي بلدة نحلة والجوار الشهيد السعيد المهندس محمد جواد حسن يزبك، في موكب حاشد جسّد الوفاء لخط المقاومة والشهداء.

واستُقبل النعش الطاهر في ساحة البلدة بنثر الورود والأرز، وأُقيمت مراسم تكريمية خاصة تخللها قسم الوفاء لدماء الشهداء، قبل انطلاق موكب التشييع تتقدمه الفرقة الموسيقية التابعة لكشافة الإمام المهدي (عج).

وجاب المشيعون شوارع البلدة، مرددين الهتافات الحسينية والشعارات المؤيدة للمقاومة، قبل أن تُقام الصلاة على الجثمان الطاهر، ويُنقل بعدها إلى روضة الشهداء في بعلبك، حيث ووري الثرى إلى جانب من سبقه في رحلة الجهاد والشهادة.

المصدر: موقع المنار