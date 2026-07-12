الغارديان: أوروبا قد تذعن لإيران وتدفع رسوما للمرور عبر مضيق هرمز

أفادت صحيفة “الغارديان” البريطانية بأن الدول الأوروبية لا تستبعد إمكانية دفع رسوم لضمان مرور السفن عبر مضيق هرمز، إذا كان ذلك طوعيا

وأشارت الصحيفة إلى أن هذا التحرك الأوروبي يأتي كخطوة لضمان سلامة الملاحة في ظل التوترات الإقليمية.

ووفقا لمعلومات الصحيفة، تعتقد العواصم الأوروبية أن دفع الرسوم يجب أن يكون طوعيا وأن تنظمه المنظمة البحرية الدولية التابعة للأمم المتحدة.

وتقترح أوروبا النظر في الوضع في مضيق ملقا كنموذج يُحتذى به؛ حيث إن عبور ذلك الشريان المائي لا يتطلب دفع رسوم، لكن الدول والشركات الخاصة تقدم مساهمات طوعية لصناديق خاصة تساعد الدول الساحلية على تعويض تكاليف دوريات الحراسة وتأمين السلامة البيئية فيه.

ووفقا لصحيفة “الغارديان”، فقد وضعت سلطنة عمان هذا المقترح بالتعاون مع قانونيين بريطانيين.

وأشارت الصحيفة إلى أن السلطات العمانية مستعدة لإرسال خبرائها القانونيين إلى طهران لمناقشة الخطة بالتفصيل.

المصدر: وكالة تاس الروسية