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    قوات الاحتلال الاسرائيلي تحتجز عدداً من الشبان خلال اقتحام قرية دير جرير شرق رام الله بالضفة المحتلة

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