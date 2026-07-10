«سي إن إن»: “إسرائيل” أبلغت واشنطن بمخطط إيراني لاغتيال ترامب

كشفت شبكة «سي إن إن» الأميركية، نقلاً عن مصادر مطلعة، أن إسرائيل زودت الولايات المتحدة خلال الأسبوع الجاري بمعلومات استخباراتية تفيد بأن إيران وضعت خطة لاغتيال الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وبحسب المصادر، فإن التحذير الإسرائيلي وصل إلى واشنطن هذا الأسبوع، في وقت كانت فيه أجهزة الاستخبارات الأميركية تتابع منذ أسابيع تدفقاً مستمراً من المعلومات المتعلقة باحتمال وجود مخططات تستهدف ترامب، إلا أن المعطيات التي قدمتها إسرائيل تضمنت، للمرة الأولى، تفاصيل عن مخطط محدد.

وأشارت الشبكة إلى أن التقرير الإسرائيلي قد يكون، في جانب منه، محاولة للتأثير في عملية صنع القرار داخل إدارة ترامب، بينما يدرس الرئيس الأميركي خيارات تتعلق بإمكان المضي نحو تصعيد عسكري ضد إيران.

ونقلت «سي إن إن»، عن مصدرين مطلعين، أن الولايات المتحدة لم تتمكن حتى الآن من التحقق بصورة مستقلة من صحة المعلومات التي قدمتها إسرائيل، كما أنها لم تكن ترصد هذا المخطط بعينه قبل تلقي التحذير الإسرائيلي.

ولفتت الشبكة إلى أن واشنطن حذرت طوال السنوات الماضية من احتمال سعي إيران إلى اغتيال ترامب رداً على العملية التي أمر بتنفيذها مطلع عام 2020، وأسفرت عن اغتيال قائد «فيلق القدس» في الحرس الثوري الإيراني، الشهيد قاسم سليماني.

وفي البيت الأبيض، لدى سؤاله عن التحذير الإسرائيلي الذي كشفت عنه صحيفة «وول ستريت جورنال» أولاً، أحال إلى تصريحات سابقة لترامب تحدث فيها عن وجود تهديدات إيرانية تستهدفه.

المصدر: وكالات