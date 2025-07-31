تقارير مصورة

جلسة تشريعية لمجلس النواب اللبناني

يعقد مجلس النواب اللبناني الخميس جلسة تشريعية في ساحة النجمة ببيروت، لدراسة ومناقشة مشاريع واقتراحات القوانين المدرجة على جدول الاعمال.

وقد استهلت الجلسة بالوقوف دقيقة صمت عن روح الفنان زياد الرحباني.

وتم إقرار القانون الرامي الى تعديل بعض أحكام القانون رقم 11 الصادر بتاريخ 12/6/2025 المتعلق بالايجارات للاماكن غير السكنية وفق التعديلات التي رفعتها لجنة الادارة والعدل.

كما أعادت الهيئة العامة لمجلس النواب إقتراح القانون الرامي الى التعديل الفقرة ب من المادة 37 من القانون رقم 367 الصادر في الاول من اب عام 1994 (مزاولة مهنة الصيدلة) الى لجنة الصحة النيابية .

المصدر: قناة المنار