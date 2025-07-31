لبنان

“القومي” هنأ الجيش اللبناني في عيده: لتحصينه وتوفير كل مستلزمات الدعم له

هنأ الحزب “السوري القومي الاجتماعي” في لبنان في بيان له الخميس الجيش اللبناني في عيده.

وأكد البيان على “المكانة الوطنية الراسخة لهذه المؤسسة التي أثبتت في محطّات عديدة أنّها الركن الأساس في صون وحدة لبنان والحصن المنيع في وجه التهديدات والتحدّيات وفي طليعتها خطر الإرهاب والتدخّلات الخارجية”.

ولفت البيان الى ان “أيّ مشروع لبناء دولة قوية وعادلة لا يمكن أن يتحقّق إلّا بوجود جيش وطني عقيدته القتالية تقوم على حماية السيادة والكرامة والتكامل مع قوى المقاومة في مواجهة العدو الصهيوني وأيّ عدوان يتهدّد لبنان”.

ودعا البيان إلى “تحصين المؤسسة العسكرية وتوفير كل مستلزمات الدعم لها، مادياً ومعنوياً، بما يضمن جهوزيتها الدائمة في تأدية واجباتها، بعيداً عن أيّ تدخّل سياسي أو طائفي يمسّ بقدسيتها ودورها”.

واكد البيان “الالتزام الثابت بخيار المقاومة والجيش والشعب ضمن استراتيجية دفاعية وطنية تحمي لبنان وشعبه ووحدته”، وشدد على ان “وحدة لبنان واستقراره تُصان بتكامل الأدوار بين هذه المكوّنات وبالتمسّك بالهويّة الوطنية الجامعة، التي تحصّن الداخل وتواجه كلّ محاولات التفتيت والشرذمة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام