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    الشيخ قاسم: كما كسرنا المشروع بعدم تحقيق هدفه بإنهاء المقاومة سنبقى مع جمهورنا واقفين في الميدان ولن يستقر الإسرائيلي

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