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العدو الإسرائيلي نفذ حملة دهم واعتقال بالضفة المحتلة

نفذت قوات العدو الاسرائيلي حملة دهم واعتقال في مناطق مختلفة من الضفة الغربية الفلسطينية المحتلة.

وبالسياق، قالت مصادر فلسطينية إن “قوات الاحتلال نفذت الليلة الماضية وفجر اليوم الخميس، سلسلة اقتحامات واعتداءات في مناطق متفرقة من الضفة الغربية، تزامنت مع هجمات متطرفة شنّها مستوطنون ضد قرى وبلدات فلسطينية، أسفرت عن استشهاد شاب وإحراق منازل ومركبات وإصابة عدد من المواطنين”.

ولفتت المصادر الى انه “في بلدة سلواد شرق مدينة رام الله، استُشهد الشاب خميس عياد بعد اختناقه داخل منزله جراء قنابل الغاز السام التي أطلقتها قوات الاحتلال بكثافة خلال اقتحام البلدة”، وتابعت “جاءت عملية الاقتحام بالتزامن مع هجمات عنيفة شنها مستوطنون على بلدات سلواد ورمون وأبو فلاح، حيث أضرموا النار في مركبات الأهالي وعدد من المنازل، ما خلّف أضرارًا مادية جسيمة”.

واضافت المصادر انه “في محافظة الخليل، نصب مستوطنون خيامًا على أراضي المواطنين في منطقة جورة الخيل التابعة لبلدة سعير، في خطوة تُنذر بمحاولة جديدة لإقامة بؤرة استيطانية على حساب الأراضي الفلسطينية”.

واشارت المصادر الى انه “في رام الله، اقتحمت قوات الاحتلال بلدات سلواد، رمون، أبو فلاح، كفر مالك”، وتابعت “في نابلس، اقتحمت قوات الاحتلال المدينة من حاجزي حوارة والطور، وانتشرت في مخيم بلاطة ودوار الشهداء وسط المدينة، وسط مواجهات عنيفة، جرى خلالها استهداف آليات الاحتلال بعبوة محلية الصنع”.

واضافت المصادر “أما في قرية اللبّن الشرقية جنوب نابلس، فقد تعرضت لحملة مداهمات واسعة شملت اعتقالات وتفتيش منازل”، وتابعت “في بلدة أودلا جنوب نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب مالك بلال محسن بعد اقتحام منزله”، وقالت “اقتحمت قوات الاحتلال قلقيلية، من الحاجز الجنوبي، واعتقلت الشابين براء فايز شريم ومحمد جمال داود، كما اقتحمت قوات الاحتلال في ساعات الفجر البيرة وشارع النزهة وسط طولكرم”، واشارت الى انه “في مدينة الخليل، اقتحمت قوات الاحتلال بلدات بيت أمر، تفوح، أم الخير، جورة الخيل”.

المصدر: المركز الفلسطيني للاعلام