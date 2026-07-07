النائب جشي للسلطة: تراجعوا عن قرار تجريم المقاومة وعن قرار المفاوضات المباشرة وعما يسمى باتفاق الإطار وتعالوا لنتفاهم ونتعاون من أجل مواجهة الاحتلال والاستحقاقات الداخلية حتى نبني بلدًا قويًا وقادرًا