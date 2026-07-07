تقرير مصور | تشييع الشهيدين عباس نعمة جعفر وعلي أحمد جعفر في بلدة القصر

تقرير: غسان قانصوه

شيع حزب الله وجمهور المقاومة الإسلامية في بلدة القصر – قضاء الهرمل الشهيدين المجاهدين عباس نعمة جعفر (مصطفى) وعلي أحمد جعفر(نداء)، اللذين ارتقيا شهيدين دفاعاً عن لبنان وشعبه.

واستقبل النعشان الطاهران عند تقاطع رأس النبع في بلدة القصر، حيث انطلق موكب التشييع الحاشد، تقدمته الفرقة الموسيقية والفرق الكشفية في كشافة الإمام المهدي (عج) وحملة صور القادة والشهداء والرايات.

شارك في مسيرة التشييع علماء دين وعوائل الشهداء وحشد من الفعاليات والأهالي، وتهادى نعشا الشهيدين إلى جانب نعش رمزي للقائد الشهيد الإمام السيد علي الخامنئي (قدس سره)، وسار التشييع وسط اللطميات والهنافات والشعارات.

وبعد الصلاة على جثمان الشهيد علي أحمد جعفر، ووري الثرى في روضة القصر(حي السياد). إلى جانب إحوتهاتلشهداء

فيما نقل جثمان الشهيد عباس نعمة جعفر إلى بلدة الميدان، حيث أقيمت الصلاة على الجثمان الطاهر، قبل موارته في ثرى روضة الشهداء، إلى جانب من سبقه من إخوانه الشهداء.

المصدر: موقع المنار