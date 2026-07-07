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    النائب حسين جشي: لسنا بوارد منح العدو ذريعة لتخريب الاتفاق الذي يُلزمه بوقف إطلاق النار والانسحاب الكامل ولكن فليعلم هذا العدو أن لصبرنا حدودًا

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