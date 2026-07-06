موسكو تعلن شنّ هجوم واسع على كييف

أعلنت ​وزارة الدفاع الروسية شن هجوم واسع ⁠على العاصمة ​الأوكرانية كييف ​ومواقع أخرى باستخدام أسلحة ومسيّرات بعيدة ​المدى ​عالية الدقة جرى إطلاقها ‌من ⁠الجو والبر والبحر.

وأضافت الوزارة أنّها استهدفت ​منشآت ​عسكرية ⁠ومنشآت طاقة في ​العاصمة والمنطقة ​المحيطة ⁠بالإضافة إلى مطارات عسكرية ⁠في ​عدة ​مناطق أوكرانية.

وقال ⁠مسؤولون أوكرانيون إنّ العاصمة كييف تعرّضت ⁠لهجوم صاروخي روسي في ⁠وقت مبكر من اليوم، ما أسفر عن سقوط قتلى، إضافة إلى احتمال وجود سكان محاصرين تحت الأنقاض في مبنى تعرض لأضرار.

وكتب رئيس البلدية فيتالي كليتشكو ⁠على تطبيق ⁠»تلغرام» أنّ مبنى سكنياً تعرّض للقصف في حي ⁠بوديل التاريخي، مضيفاً أنّ هناك أشخاصاً ⁠محاصرين في الطوابق من السابع إلى التاسع. كما ‌سقط حطام طائرات مسيّرة ‌في ‌أحياء أخرى.

وأفاد كليتشكو بتفعيل الجيش للدفاعات الجوية، وحضّ السكان على التزام الملاجئ.

وسُمع دويّ أكثر من 10 انفجارات في كييف، فجر اليوم، مع إطلاق تحذير من هجوم صاروخي، كما أفادت سلطات المدينة بأنّ الضربات الروسية أسفرت عن مقتل 9 أشخاص.

من جهته، كتب رئيس الإدارة العسكرية للعاصمة الأوكرانية تيمور تكاتشينكو على «تلغرام» أن «العدو يهاجم بصواريخ باليستية».

وكان الرئيس ⁠الأوكراني فولديمير زيلينسكي قد تحدّث أمس عن معلومات مخابراتية أشارت إلى ⁠أنّ روسيا تستعد لشن ⁠هجوم ⁠كبير على ⁠بلاده.

زيلينسكي: على الحلفاء اتخاذ «قرارات قوية»

وعقب الهجوم، حثّ الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي حلفاءه على اتخاذ «قرارات قوية» خلال قمة حلف شمال الأطلسي المرتقبة هذا الأسبوع في أنقرة.

وقال: «من الأهمية بمكان أن يخرج العالم، وفي مقدمته الولايات المتحدة وشركاؤنا الأوروبيون، من قمة حلف شمال الأطلسي في أنقرة بقرارات قوية لدعم دفاعاتنا الجوية».

المفوضيّة الأوروبية: كييف بحاجة إلى أنظمة دفاع جوي

من ناحيتها، رأت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين أن الغارت الروسية الجديدة على كييف تُظهر أنّ أوكرانيا بحاجة «ملحة» إلى أنظمة دفاع جوي.

وقالت عبر منصة «إكس»: «سنناقش هذا الأمر هذا الأسبوع في أنقرة، خلال قمة حلف شمال الأطلسي».

المصدر: وكالات