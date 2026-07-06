موسكو: لا نرى أسبابا تدعو لتوقع تغيير مسار الناتو المناهض لروسيا

أكدت وزارة الخارجية الروسية أنها لا ترى أي أساس لتوقع تغيير حلف الناتو لمساره المناهض لروسيا قريبا، مشيرة إلى أن هذا الموقف تم ترسيخه رسميا في المفهوم الاستراتيجي للحلف عام 2022.

وقال مدير إدارة المشاكل الأوروبية في وزارة الخارجية الروسية، فلاديسلاف ماسلينيكوف، لوكالة “ريا نوفوستي”: “نحن لا نرى أي أساس لتوقع تغييرات في نهج الناتو في المستقبل القريب”.

وأوضح ماسلينيكوف أن “المسار الحالي للحلف على الاتجاه الروسي واضح تماما، حتى في غياب وثيقة عقائدية منفصلة بهذا الشأن”، مشيرا إلى أن هذا الموقف قد تم تثبيته بشكل خاص في المفهوم الاستراتيجي للناتو لعام 2022، الذي أعلن روسيا “التهديد الأكثر أهمية ومباشراً لأمن الحلفاء، وللسلام والاستقرار في المنطقة الأوروبية الأطلسية”.

ويأتي هذا التصريح في وقت تشهد فيه العلاقات بين روسيا والناتو توترا غير مسبوق منذ الحرب الباردة، حيث يسعى الحلف إلى التوسع وصولا إلى حدود روسيا، بينما تؤكد موسكو أن هذا كان أحد الأسباب الرئيسية للعملية العسكرية في الأوكرانيا.

المصدر: روسيا اليوم