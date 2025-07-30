الأربعاء   
   30 07 2025   
   5 صفر 1447   
   بيروت 23:21
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    لبنان

    العدو الإسرائيلي جدد خرقه للسيادة اللبنانية

      جدد العدو الاسرائيلي خرقه للسيادة اللبنانية ولإعلان وقف إطلاق النار مع لبنان وضمنا للقرار الدولي رقم 1701.

      وفي السياق، أفاد مراسل قناة المنار مساء الاربعاء ان “درون صهيونية ألقت قنبل صوتية في محيط جبانة بلدة عيتا الشعب جنوب لبنان”.

      وقال مراسل المنار إن “درون معادية ألقت قنبلة صوتية للمرة ثانية باتجاه بلدة عيتا الشعب”.

      وكان مراسل المنار قد أفاد في وقت سابق الاربعاء ان “جيش العدو الاسرائيلي استهدف أطراف بلدة عيترون(جنوب لبنان) برشقات رشاشة ثقيلة مصدرها موقع المالكية”.

      من جهة ثانية، أفاد مراسل المنار صباح الاربعاء ان “محلقة اسرائيلية معادية ألقت قنبلة بالقرب من الجبانة في بلدة عيتا الشعب الجنوبية”، ولفت الى ان “أطراف بلدة كفرشوبا تعرضت لرشقات رشاشة يطلقها موقع العدو في رويسات العلم الاسرائيلي”.

      المصدر: موقع المنار