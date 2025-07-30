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كيان العدو: “شاس ويهدوت هتوراة” يعلنان دعمهما أي اتفاق لإعادة الأسرى من غزة

أعلن حزب “شاس” وتحالف “يهدوت هتوراة” الصهيونيان الأربعاء التزامهما بدعم أي اتفاق لإعادة الأسرى الصهاينة من قطاع غزة رغم انسحابهما من حكومة العدو برئاسة بنيامين نتنياهو.

وذكرت وسائل اعلام العدو أنه “رغم انسحاب شاس ويهدوت هتوراة الإسرائيليين من حكومة بنيامين نتنياهو، فإنهما أصدرا بيانا مشتركا أعلنا خلاله دعمهما والتزامهما الكامل بقضية إعادة المخطوفين من غزة”، وتابعت “كما طالبا نتنياهو بالتحرك العاجل من أجل استعادتهم بشكل فوري”.

وجاءت استقالة وزراء هذا التحالف وشاس على خلفية عدم تقديم الحكومة مشروع قانون يسمح للحريديم (المتدينين الصهاينة) بالحصول على استثناءات للإعفاء من الخدمة العسكرية في جيش العدو.

ويواصل “الحريديم” احتجاجاتهم ضد الخدمة بالجيش، عقب قرار المحكمة العليا في 25 يونيو/ حزيران 2024، إلزامهم بالتجنيد، ومنع تقديم المساعدات المالية للمؤسسات الدينية التي يرفض طلابها الخدمة العسكرية.

المصدر: المركز الفلسطيني للاعلام