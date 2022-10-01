السيد نصر الله: كيف لاناس طبيعيين ان ينظروا بعين الود للسعودية التي ارسلت اكثر من خمسة آلاف انتحاري الى العراق؟ – موقع قناة المنار – لبنان
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October 1 2022 - 20:04

السيد نصر الله: كيف لاناس طبيعيين ان ينظروا بعين الود للسعودية التي ارسلت اكثر من خمسة آلاف انتحاري الى العراق؟

منذ 2 ساعة 1 October، 2022
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