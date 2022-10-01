الشيخ قاسم: لن يصل شخص استفزازي من صنع السفارات إلى رئاسة الجمهورية

أكد نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم أن “لا مجال لأن يصل شخص استفزازي من صنع السفارات إلى رئاسة الجمهورية”، وقال “هناك نواب صادقون يقفون بالمرصاد لمن يؤدي إلى هذا العبث”.

ودعا الشيخ قاسم الى “التوافق اذا أمكن من أجل أن نأتي برئيس على مستوى المرحلة، حيث لا تنفع التحديات والعراضات بتحدي الشعب، فهولاء الذين صمدوا لم يخضعوا لأحد بالعالم، لذلك لن يخضعوا لسفاراتكم أو إلى الأوامر التي تعطيكم إيّاها هذه السفارات”.

ورأى الشيخ قاسم أنه “يمكن أن يكون هناك إصلاح في هذا البلد اذا حدّدنا المشكلة لمعالجة الفساد”، واعتبر أن “المعالجة تبدأ بالمحاسبة، وهذا يتطلب قضاءً نزيهًا، والقضاء يتطلب نفضة كاملة ليقف على رجليه، كي يقيم العدل بعيدًا عن السياسيين، وإلّا فإن الفساد سيستمر أكثر”.

وقال الشيخ قاسم إن “المشكلة الثانية في لبنان هي أمريكا التي تساعد على المزيد من الانهيار”، وأضاف “إننا أمام مجلس نيابي منتخب أعجبكم أم لم يعجبكم، وهذا المجلس هو التمثيل الحقيقي للشعب، لذلك من الضروري أن يحصل التفاهم، لكن أمريكا تريد أن تفرض شروطها”، مشددًا على “أنها سُتخذل هذه المرة بعدما ذاق شعبنا طعم التحرير والعزة، فإنه لا يمكن أن يقبل من أمريكا أي أوامر”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام