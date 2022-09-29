فلسطين المحتلة: قوات الاحتلال الاسرائيلي تقتحم مخيم شعفاط شمال شرق القدس (فلسطين اليوم) – موقع قناة المنار – لبنان
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September 29 2022 - 23:34
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رفع الجلسة النيابية لانتخاب رئيس للجمهورية بعد عدم حصول أي مرشح على الأغلبية في الدورة الأولى وفقدان نصاب الدورة الثانية
نتائج التصويت في الدورة الأولى: 63 ورقة بيضاء، 36 ميشال معوض، 11 سليم إده، 10 لبنان، 2 مختلف
رئيس الجمهورية العماد ميشال عون: نأمل أن تتوالى الجلسات ليتمكن النواب من انتخاب رئيس يكمل مسيرة الاصلاح ومكافحة الفساد
النائب علي حسن خليل للمنار: لا يمكن أن نصل بالاستحقاق الرئاسي إلى نتيجة واقعية من دون التوصل إلى اتفاق مقبول
حسن خليل: لا نريد رمي مرشحين لتسجيل موقف بل نريد انتخاب رئيس للجمهورية والورقة البيضاء أكدت الحاجة إلى التوافق
النائب حسين الحاج حسن للمنار: مجلس النواب اليوم لم يكن جاهزا لانتخاب رئيس للجمهورية بسبب عدم توفر توافق على مرشح
نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب: نتوق أن يتسلم رئيس الجمهورية خلال 24 ساعة العرض الخطي من الوسيط الأميركي
فلسطين المحتلة: مواجهات متفرقة بين فلسطينيين وقوات الاحتلال غرب رام الله وبلدة سلوان بالقدس وقرية حوسان ببيت لحم
بو صعب: الجو إيجابي ولا نريد أن نفرط في التفاؤل واستطعنا حل الكثير من النقاط العالقة والحلول كانت بما يناسب لبنان
قائد الجيش العماد جوزاف عون: نخوض معركة الصمود ضد الانهيار ولن نسمح للمؤسسة العسكرية وللوطن أن ينهارا
الجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية: يجب بلورة استراتيجية فلسطينية على أساس عقيدة المقاومة وإدامة الاشتباك مع الإحتلال
الرئيس الروسي في كلمة خلال اجتماع رؤساء برلمانات رابطة الدول المستقلة: نشهد اليوم انهيار العالم أحادي القطب
بوتين: الغرب يمارس الضغوط على الدول التي تحاول تقرير مصيرها واعداؤنا يفتعلون النزاعات في أراضي رابطة الدول المستقلة
الرئيس الروسي في اتصال مع نظيره التركي: الهجمات على خطي انابيب الغاز نورد ستريم1 و2 هو عمل إرهابي دولي
الرئيس الأميركي جو بايدن: الولايات المتحدة لن تعرف أبدا أبدا أبدا بنتائج الاستفتاءات التي دبرتها روسيا في أوكرانيا
مجلس الشيوخ الأميركي يوافق على مساعدة جديدة لأوكرانيا تتجاوز 12 مليار دولار
المستشار الألماني أولاف شولتس يعلن تخصيص 200 مليار يورو لتحديد سقف لأسعار الطاقة وتخفيف العبء عن المستهلكين
وزير المال الألماني: نحن نعيش حرب طاقة مرتبطة بالازدهار والحرية مع روسيا
هيئة الأركان العامة لكوريا الجنوبية: كوريا الشمالية أطلقت صاروخاً باليستياً تجاه بحر اليابان
فلسطين المحتلة: قوات الاحتلال الاسرائيلي تقتحم مخيم شعفاط شمال شرق القدس (فلسطين اليوم)
منذ 2 ساعة
29 September، 2022
الاحتلال الاسرائيلي
القدس المحتلة
مخيم شعفاط
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