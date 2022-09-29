ميقاتي ترأس اجتماعا وزاريا أمنيا وآخر للجنة معالجة تداعيات الازمة المالية

ترأس رئيس حكومة تصريف الاعمال في لبنان نجيب ميقاتي الخميس اجتماعا وزاريا وأمنيا لبحث موضوع الهجرة غير الشرعية.

وقد شارك في الاجتماع وزراء: الدفاع الوطني موريس سليم، الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي، الاشغال العامة والنقل علي حمية، المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء عماد عثمان، الامين العام للمجلس الاعلى للدفاع اللواء محمد المصطفى، رئيس شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي العميد خالد حمود، مدير المخابرات في الجيش العميد طوني قهوجي ومدير العمليات في الجيش العميد الركن جان نهرا.

كما ترأس ميقاتي اجتماعا للجنة الوزارية المكلفة معالجة تداعيات الأزمة المالية على سير المرفق العام، وخلال الاجتماع جرى البحث في تطبيق المادة ١١٣ من قانون الموازنة العامة المتعلقة بإعطاء زيادة للعاملين في القطاع العام والمتقاعدين واصدار التعميم التطبيقي لذلك، كذلك تم البحث في كلفة زيادة الرواتب لموظفي البلديات وكلفة متممات الرواتب للاسلاك العسكرية والامنية لغابة نهاية العام.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام